Calciomercato Roma, Bonaventura in pole: Atalanta e Torino attendono, ma i giallorossi sembrano essere in vantaggio

Uno svincolato di lusso che fa comodo alla Roma. Giacomo Bonaventura, ormai in scadenza con il Milan, sembra essere sempre più vicino ai giallorossi.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola oggi, conferma la volontà del giocatore: il centrocampista ex Atalanta vorrebbe andare nella Capitale, come confessato ai propri compagni. Su di lui anche gli orobici e il Torino, che attenderanno eventuali decisioni.