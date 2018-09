Calciomercato Roma: contatti con lo svincolato Marchisio

La Roma sta pensando ad un colpo a parametro zero per rinforzare il centrocampo. Sondato il terreno per lo svincolato Claudio Marchisio

Claudio Marchisio è ancora svincolato, dopo aver risolto il proprio contratto che lo legava alla Juventus. Il centrocampista italiano è ormai da settimane in cerca di una nuova squadra dove ripartire, dopo 25 anni trascorsi in bianconero. Pochi giorni fa si è parlato di un trasferimento in Portogallo con il Porto seriamente interessato al Principino. Il club lusitano, però, dovrà battere la concorrenza di diverse società che hanno da tempo messo nel mirino il giocatore, tra cui Benfica, Zenit e alcune squadre di MLS. Per Marchisio si profila, dunque, un futuro all’estero anche se non si è completamente esclusa la sua permanenza in Italia.

Nei giorni scorsi, difatti, si è parlato di un contatto con la Sampdoria e oggi, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe fatta avanti un’altra contendete italiana. La squadra in questione è la Roma, rivale storica della Juventus, la quale, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe già in contatto con l’agente del giocatore. L’obiettivo della dirigenza capitolina è, difatti, quello di rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Kevin Strootman volato al Marsiglia ed un colpo a parametro zero sarebbe l’ideale. Queste rivelazioni sicuramente non faranno piacere al popolo bianconero che potrebbe rivedere la propria bandiera calcare i campi di Serie A con la maglia giallorossa.