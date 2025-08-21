Calciomercato Roma: il fascicolo Sancho in mano a Dan Friedkin. Sta valutando se… Le ultime sul mercato in entrata dei giallorossi

Se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo e in questo torrido agosto ha puntato con decisione sulla Roma. Come se non bastassero i rigidi paletti imposti dal fair play finanziario, le trattative complesse e la necessità di bilanciare ogni acquisto con una cessione, una tegola pesantissima si è abbattuta su Trigoria. L’uomo più atteso, l’acquisto che il tecnico Gasperini ha desiderato per un mese, rischia di rimanere ai box proprio per un mese. Ché-Adams Bailey, appena sbarcato nella capitale, si è infortunato durante il suo primo allenamento, gettando un’ombra sulla preparazione della squadra e trasformando la ricerca di un nuovo esterno in un’urgenza improcrastinabile.

L’infortunio ha costretto la dirigenza a ricalibrare le strategie. Ora non si cerca più solo un rinforzo, ma un vero e proprio jolly offensivo, un giocatore versatile in grado di agire sia come trequartista che come prima punta. Una necessità riconosciuta anche dalla proprietà: i Friedkin hanno promesso un ulteriore sforzo, consapevoli che la rosa, pur arricchita dai sei colpi messi a segno dal ds Massara, necessita di un ulteriore innesto di qualità per competere con le pretendenti alla qualificazione in Champions League. Lo spiega il Corriere dello Sport.

In questo scenario, la trattativa per Jadon Sancho continua a essere la più calda. L’accordo con il Manchester United è stato raggiunto sulla base di 17 milioni di euro per il cartellino. Tuttavia, l’operazione è frenata dalle richieste del giocatore: un ingaggio da 6,5 milioni, che la Roma sta cercando di limare a 5,5, e una cospicua commissione da 10 milioni pretesa dal suo entourage. L’affare potrebbe sbloccarsi solo con una corposa buonuscita da parte dei Red Devils, un’ipotesi che Dan Friedkin sta valutando personalmente, conscio dei rischi di un investimento così oneroso.

Parallelamente, Massara continua a lavorare su piste alternative. Il nome di Fabio Silva del Wolverhampton non è mai uscito dai radar di Gasperini, che ne apprezza la qualità, l’imprevedibilità e la fisicità. Il jolly portoghese ha già un’intesa di massima con la Roma per un contratto da 2,5 milioni netti a stagione, ma i Wolves, nonostante il contratto del giocatore scada tra un anno, non scendono dalla richiesta di oltre 20 milioni. La Roma si è fermata a 15 e prosegue il braccio di ferro, fiduciosa che la volontà di non perdere il giocatore a parametro zero possa ammorbidire le pretese del club inglese.

Sul taccuino del ds sono finiti anche profili più giovani e occasioni di mercato. Dall’Inghilterra è stato proposto il diciannovenne Tyrique George, talentuoso esterno del Chelsea, che potrebbe arrivare in prestito. Più concreta la pista che porta a Breel Embolo del Monaco: il ventottenne attaccante svizzero, capace di giocare sia da prima che da seconda punta, ha un contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe partire per circa 15 milioni.

Infine, un’importante novità sul fronte uscite potrebbe finanziare il colpo in entrata: dopo il grave infortunio di Lukaku, il Napoli è piombato su Artem Dovbyk. La Roma valuta l’ucraino 37 milioni, cifra minima per evitare una minusvalenza, ma si è detta aperta anche a una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, una soluzione che potrebbe accelerare la risoluzione del puzzle offensivo giallorosso.