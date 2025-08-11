Calciomercato Roma: Dovbyk corteggiato dal Leeds. Il possibile sostituto è in Serie A

Calciomercato Roma: Dovbyk corteggiato dal Leeds. Il possibile sostituto dell’attaccante giallorosso gioca in Serie A

Nonostante la difesa pubblica di Gian Piero Gasperini nei confronti di Artem Dovbyk, il futuro dell’attaccante ucraino e dell’intero reparto avanzato della Roma è tutt’altro che definito. Le sirene della Premier League suonano forti e potrebbero innescare un clamoroso effetto domino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, durante l’amichevole vinta 1-0 dai giallorossi contro l’Everton, sugli spalti erano presenti emissari del Leeds, neopromosso nel massimo campionato inglese. Il club dello Yorkshire è uno dei due team, insieme al West Ham, ad aver messo concretamente gli occhi su Dovbyk, arrivato a Roma per una cifra minima garantita di 38,5 milioni di euro versata al Girona.

L’interesse del Leeds è concreto, ma la dirigenza inglese valuta anche delle alternative, come l’iraniano Mehdi Taremi, in uscita dall’Inter e seguito anche dal Fulham. Questo perché la loro prima scelta dopo Dovbyk, Nikola Krstovic del Lecce, si è rivelata un obiettivo complicato. E proprio qui le strade di mercato si intrecciano in modo indissolubile con quelle della Roma. In caso di una cessione di Dovbyk, infatti, il nome in cima alla lista dei giallorossi è proprio quello dell’attaccante montenegrino. Il Lecce ha già respinto un’offerta da 23 milioni di euro più bonus dal Leeds, con il responsabile dell’area tecnica Corvino che valuta il suo gioiello tra i 30 e i 35 milioni. La posizione del club salentino è stata chiarita dal presidente Sticchi Damiani, che ha spiegato: «Nikola ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore in carriera. Con la situazione giusta per tutti Krstovic può partire, altrimenti lo terremo con noi».

Nel frattempo, la Roma non si limita a guardare ai centravanti e valuta anche profili diversi per arricchire l’attacco. L’ultimo nome emerso, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Franculino Gluda Djú, talentuosa ala sinistra di 21 anni in forza al Midtjylland. Cresciuto nel vivaio del Benfica, il giocatore guineano ha un costo di circa 20 milioni di euro ed è seguito con attenzione anche da club come Everton e Lipsia, a testimonianza del suo grande potenziale.