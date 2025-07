Calciomercato Roma, Massara scatenato: si lavora su 4 fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini e del direttore sportivo Frederic Massara è partita con il piede sull’acceleratore sul calciomercato. Fedele alla promessa di costruire una “squadra più forte” senza spese folli e nel rispetto dei paletti UEFA, la dirigenza giallorossa sta lavorando su più tavoli per rinforzare ogni reparto e dare l’assalto all’obiettivo quarto posto.

Attacco e centrocampo: i colpi da Premier e Ligue 1

Per il reparto offensivo, l’obiettivo principale è il giovane Evan Ferguson. L’attaccante irlandese classe 2004, di proprietà del Brighton, è considerato un talento purissimo. I contatti sono avviati da settimane e la trattativa sta entrando nel vivo: il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento nella Capitale e ora Massara spinge per chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto. A centrocampo, invece, la Roma è a un passo da Neil El Aynaoui del Lens. Messa in stand-by la pista che porta a Rios, i giallorossi hanno trovato un accordo verbale con il club francese sulla base di un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. La fumata bianca è attesa a breve.

Difesa: offerta per Ghilardi, muro del Flamengo per Wesley

Anche la difesa è al centro delle attenzioni. Per il ruolo di centrale, Massara ha formulato la prima offerta ufficiale al Verona per Daniele Ghilardi. Il giovane difensore, messosi in luce agli Europei Under 21, è conteso anche dal Betis. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, la proposta della Roma da circa 10 milioni di euro ha già superato quella del club spagnolo. Ora si attende la risposta del Verona.

La trattativa più complessa resta quella per l’esterno destro Wesley del Flamengo. Nonostante il duro comunicato con cui il club brasiliano aveva respinto il primo approccio, la Roma non molla la presa. Massara ha rilanciato, presentando una nuova offerta da 25 milioni di euro, migliorando la precedente proposta da 20 milioni più 2 di bonus. Il club verdeoro aveva chiarito di non avere interesse a cedere i propri giocatori e di non volersi piegare a pressioni esterne, definendo le voci come “speculazioni irresponsabili”. Nonostante questo muro, la Roma continua a insistere, in attesa di una risposta a questo nuovo, importante rilancio.