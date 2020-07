Calciomercato Roma, nessuno è incedibile: Pallotta ne blinda soltanto cinque. Zaniolo e Pellegrini restano in giallorosso

Mancini, Ibanez, Pellegrini, Zaniolo e Carles Perez. Il resto andranno tutti in vendita. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la società giallorossa vuole ripartire da zero: soltanto in cinque saranno praticamente incedibili.

Poche certezze, soltanto i giocatori giovani e di prospettiva avranno spazio all’interno della rosa. Per il resto James Palotta è disposto ad ascoltare tutte le offerte che arriveranno nella prossima sessione di mercato.