Monchi fedele alla Roma: «Milan? Nulla di vero»

Milan a caccia di un sostituto di Massimiliano Mirabelli, spunta la tentazione Monchi: il diesse della Roma però ha smentito l’indiscrezione, giurando amore ai giallorossi

Tra i protagonisti della nuova Roma, il direttore sportivo Monchi fa gola a diversi club. Tra questi, ecco il Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto di Massimiliano Mirabelli, finito nel mirino della proprietà per i risultati non all’altezza, e lo spagnolo è tra i profili che più stuzzicano. Ma lo stesso dirigente giallorosso ha smentito l’ipotesi…

Ecco le parole dell’ex direttore sportivo del Siviglia intervenuto ai microfoni di Premium Sport: «Non so come mai sia uscita questa notizia. Su questo non c’è niente di vero: ho letto la news due volte perché non ci credevo. Sono delle cose che ogni tanto vengono fuori, ma io sono concentrato solo sulla Roma».