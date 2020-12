Calciomercato Roma: obiettivi El Shaarawy e Yaremchuk. I dettagli

Calciomercato Roma: i giallorossi stanno sondando più fronti per rafforzare la squadra a gennaio. Obiettivi El Shaarawy e Yaremchuk

Visto l’ottimo risultato conseguito dalla Roma in campionato, i Friedkin sono disposti ad intervenire sul mercato a gennaio e provare a rafforzare la squadra per cercare la qualificazione in Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport ci sono molti nomi sulla lista degli uomini mercato giallorossi.

In attacco, ad esempio, Fonseca gradirebbe avere un attaccante in più e il club è pronto ad accontentarlo, a condizione di mandare in prestito Carles Perez. Non dovrebbe essere impossibile trovare estimatori per la giovane punta ex Barcellona, aprendo così la strada ad almeno tre soluzioni: il ritorno di El Shaarawy dallo Shanghay Shenua, il blitz in Belgio per avere Roman Yaremchuk, 25 anni, ex Dinamo Kiev (e quindi ben conosciuto da Fonseca) e ora al Genk, e infine la chance di portare a Trigoria il brasiliano Bernard, 28 anni, dell’Everton, col contratto in scadenza nel 2022, e che è stato già agli ordini dell’allenatore portoghese allo Shakhtar Donetsk.

Il Faraone tornerebbe di corsa in giallorosso, dando ovviamente la disponibilità ad avere un ingaggio «normale» (circa 2,5-3 milioni a stagione) a fronte dei circa 16 che gli ha garantito lo Shanghai. Tutto questo, anche perché sa bene come giocare in Serie A gli darebbe maggiori chance di andare all’Europeo. La Roma per averlo, però, vorrebbe solo la formula del prestito, con eventuale riscatto da discutere a giugno.