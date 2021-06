Calciomercato Roma: offerto Under per Xhaka all’Arsenal

La Roma punta forte su Granit Xhaka per il centrocampo: ecco l’offerta del club giallorosso all’Arsenal per lo svizzero

La Roma vuole accontentare Jose Mourinho sul mercato: il primo nome per il centrocampo è quello dello svizzero Granit Xhaka dell’Arsenal. Trattativa che potrebbe andare a buon fine.

Secondo il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe offerto come contropartita per Xhaka Cenzig Under che non ha brillato in prestito al Leicester nella scorsa stagione. Lo svizzero potrebbe essere il primo colpo dell’era Mourinho.