Calciomercato Roma, non solo O’Riley per Gasperini. I giallorossi spingono per altri due giocatori

Calciomercato Roma: settimana decisiva per Massara, O’Riley in cima alla lista (e non solo). Le ultime

Il calciomercato Roma entra in una fase cruciale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), questa sarà la settimana della verità per Ricky Massara, chiamato a consegnare i primi rinforzi a Gian Piero Gasperini. Domenica prossima i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per il raduno e il tecnico si aspetta almeno un nuovo volto in rosa.

In cima alla lista dei desideri c’è Wesley, esterno destro del Flamengo, valutato circa 30 milioni di euro. Il cartellino del giocatore brasiliano è diviso tra il club e alcuni agenti, fattore che potrebbe complicare la trattativa ma non scoraggiare la Roma, intenzionata a chiudere al più presto.

In alternativa, il calciomercato Roma tiene aperta anche la pista che porta a Marc Pubill, giovane terzino dell’Almeria, considerato una valida opzione in caso di mancato accordo per Wesley. Entrambi i profili rispondono alla richiesta di Gasperini per rinforzare le corsie esterne con giocatori giovani, dinamici e già pronti per il salto di qualità.

A centrocampo il nome caldo è quello di Matt O’Riley, valutato tra i 20 e i 22 milioni di euro. Il centrocampista danese è ormai ai ferri corti con il Brighton e potrebbe accettare con entusiasmo un trasferimento nella Capitale. Piace anche Orkun Kökçü del Benfica, ma la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni, rendendo l’operazione molto più complicata.

Per quanto riguarda la trequarti, la Roma monitora Igor Paixão del Feyenoord, profilo interessante e in crescita. In quel ruolo potrebbe essere impiegato anche Georges Mikautadze, che però potrebbe essere utilizzato anche come seconda punta alle spalle di un centravanti più fisico come Nikola Krstovic.

Il calciomercato della Roma è dunque in pieno fermento, con Massara al lavoro per regalare al nuovo tecnico una rosa all’altezza degli obiettivi stagionali. I prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare le prime trattative e iniziare a costruire la nuova Roma targata Gasperini.