Calciomercato Roma, Paredes è pronto a tornare a casa! Accordo con il Boca Juniors fino al 2028

Leandro Paredes è pronto a tornare al Boca Juniors, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022 con l’Albiceleste, ha dato il via libera per attivare la clausola rescissoria inserita nel contratto con la Roma, aprendo così la strada al suo trasferimento in Argentina.

Il ritorno di Paredes al Boca Juniors rappresenta un colpo importante per il calciomercato argentino. Il giocatore, 30 anni, ha accettato di pagare i 3,5 milioni di euro previsti dalla clausola, cifra valida esclusivamente per un ritorno al club di Buenos Aires. Questo dettaglio era stato definito nel rinnovo contrattuale firmato con la Roma a inizio 2024.

Ora manca soltanto l’accordo formale tra i legali di Paredes e quelli del Boca Juniors per ufficializzare la rescissione con i giallorossi. Una volta liberato, il centrocampista firmerà un contratto fino a dicembre 2028.

A giocare un ruolo decisivo nella trattativa è stato Juan Román Riquelme, attuale presidente del Boca e ex compagno di squadra di Paredes ai tempi dei suoi esordi. Riquelme ha convinto il regista argentino a tornare con un’offerta economica in linea con lo stipendio percepito in Serie A.

La trattativa, che sembrava chiusa a gennaio, è ripresa a pochi giorni dall’inizio del Mondiale per club. Il Boca Juniors ha accelerato i tempi per avere Paredes già a disposizione per la seconda metà della stagione.

Il debutto ufficiale dell’ex Roma con la maglia degli Xeneizes potrebbe avvenire il 17 luglio, nella sfida contro l’Argentinos Juniors. I tifosi del Boca attendono con entusiasmo il ritorno del centrocampista cresciuto nelle giovanili del club e pronto ora a guidare la squadra in una nuova fase.