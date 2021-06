Calciomercato Roma: Real Madrid su Spinazzola. Si lavora a uno scambio

Roma e Real Madrid hanno avviato i contatti per lo scambio Spinazzola-Borja Mayoral. Gli aggiornamenti sulla trattativa

Il Real Madrid si è interessato a Leonardo Spinazzola su richiesta di Carlo Ancelotti, dopo le ottime prestazioni fornite dall’esterno azzurro a EURO 2020.

Come riportato da AS, il club spagnolo avrebbe offerto il cartellino di Borja Mayoral (in prestito ai giallorossi nella scorsa stagione) per convincere la famiglia Friedkin. Il riscatto dell’attaccante è fissato a 20 milioni di euro, cifra che rispecchia la valutazione di Spinazzola.