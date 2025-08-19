Calciomercato Roma: Sancho complicato, spunta l’idea Nico Gonzalez

Calciomercato Roma: Sancho complicato, per i giallorossi spunta l’idea Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus. Lo vuole anche l’Atletico

Dopo aver sostanzialmente definito di Leon Bailey (atteso oggi in Italia) dall’Aston Villa, la Roma è ora focalizzata sulla ricerca del secondo attaccante esplicitamente richiesto dal tecnico Gian Piero Gasperini. Il percorso per arrivare all’obiettivo principale, Jadon Sancho del Manchester United, si sta tuttavia rivelando più complesso del previsto. Sull’esterno inglese, infatti, si è registrato il forte inserimento del Besiktas, con migliaia di tifosi turchi che hanno invaso i suoi profili social per convincerlo ad accettare un’offerta che soddisferebbe le richieste economiche dei Red Devils.

L’ostacolo maggiore, al momento, è la volontà dello stesso Sancho. Messo ai margini del progetto tecnico di Ruben Amorim al Manchester United, il giocatore vuole valutare con la massima calma tutte le opzioni disponibili. Ha fatto sapere di non voler prendere in considerazione un trasferimento in Turchia prima della chiusura dei principali mercati europei, inclusa la Serie A. La Roma resta quindi in corsa, ma la trattativa non è semplice. La valutazione di 20 milioni di euro è ritenuta accessibile, ma resta da trovare un’intesa sull’ingaggio del calciatore.

Per via di queste difficoltà, come riportato da Tuttosport, la dirigenza giallorossa tiene aperta una prestigiosa alternativa che porta a Nico Gonzalez della Juventus. Paradossalmente, l’operazione per l’argentino risulta più costosa: il direttore generale bianconero, Damien Comolli, parte da una richiesta di 30 milioni di euro. Nonostante il tecnico Tudor lo abbia impiegato da titolare nella recente amichevole contro l’Atalanta, ottenendo un assist, è ormai chiaro che Gonzalez non sia considerato incedibile.

Sull’ex Fiorentina è molto forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid, con l’allenatore Diego Simeone avvistato a Torino. Tra i due club è aperto anche un dialogo per il laterale Nahuel Molina, che potrebbe fare il percorso inverso. Gian Piero Gasperini è un estimatore di lunga data di Gonzalez, tanto da averlo individuato come potenziale sostituto di Ademola Lookman ai tempi dell’Atalanta. La formula per sbloccare la cessione, sia per la Roma che per l’Atletico, sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, magari legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Se la Juventus dovesse cedere l’argentino, si fionderebbe su Molina o, per un profilo più offensivo, su Edon Zhegrova del Lille.