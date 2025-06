Calciomercato Roma, rivoluzione sulla fascia. Saud e Celik verso l’addio. Piacciono Zortea e Vagiannidis

Calciomercato Roma, rivoluzione a destra. Saud e Celik verso l’addio. Piacciono Zortea e Vagiannidis

La Roma prepara una rivoluzione sulla fascia destra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi hanno bisogno di liberare spazio e fare cassa prima di acquistare un nuovo titolare nel ruolo. Le cessioni sono la priorità: Saud è destinato a partire, così come Celik, mai convincente, e il giovane Sangaré, che ha bisogno di continuità e potrebbe andare in prestito.

Il nuovo tecnico Gasperini ha chiesto due innesti sulla corsia destra, e la società sta valutando diverse opzioni, anche in Serie A.

Tra i profili seguiti c’è Nadir Zortea, reduce da un’ottima stagione con il Cagliari. Il laterale classe 1999, autore di sei gol e prestazioni solide, ha già lavorato con Gasperini ai tempi dell’Atalanta, anche se solo per un breve periodo. Il Cagliari, consapevole dell’interesse attorno al giocatore, non ha intenzione di svenderlo: per convincere il presidente Tommaso Giulini e il nuovo allenatore Pisacane, servirà un’offerta da almeno 10 milioni di euro.

In alternativa, la Roma guarda all’estero. Il nome caldo è quello di Georgios Vagiannidis, 23 anni, terzino destro del Panathinaikos e già nel giro della nazionale greca. Giocatore veloce, tecnico e già titolare nel club ellenico, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Lo Sporting Lisbona ha già avanzato una proposta da 8 milioni, rifiutata dalla società greca, che ne chiede almeno 13 milioni.

Con le uscite in fase avanzata e un budget da reinvestire, la Roma è pronta a sferrare l’assalto. Gasperini vuole esterni di spinta e affidabili: la fascia destra sarà uno dei settori chiave del nuovo progetto giallorosso.