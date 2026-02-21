Calciomercato Roma, duello con la Juve: Senesi del Bournemouth diventa l’obiettivo per rinforzare la difesa

Calciomercato Roma, pronte alla sfida di mercato con la Juve: Senesi del Bournemouth è l’obiettivo individuato dai giallorossi

La Roma e la Juventus si stanno contendendo punti pesanti in campionato e, allo stesso tempo, obiettivi importanti sul mercato. La squadra di Gian Piero Gasperini conserva un leggero vantaggio su quella di Luciano Spalletti nella corsa al quarto posto, posizione che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League e inciderebbe in modo diretto sulle strategie estive. I bianconeri hanno già messo gli occhi su Zeki Çelik, in scadenza nel 2026 e quindi libero di accordarsi con un altro club a partire dal prossimo gennaio, mentre un altro duello si profila all’orizzonte per un profilo difensivo di grande interesse.

Il nome caldo è quello di Marcos Senesi, centrale argentino del Bournemouth, anch’egli in scadenza nel 2026. Arrivato in Premier League nel 2022 dopo le esperienze con Feyenoord e San Lorenzo, ha accumulato numeri importanti tra Inghilterra e Olanda, mostrando continuità e leadership. Secondo Il Corriere dello Sport, la Roma ha iniziato a sondare il terreno per il difensore, che percepisce circa 3 milioni a stagione, pur consapevole della concorrenza della Juventus. In casa giallorossa non è esclusa una cessione nel reparto arretrato per generare una plusvalenza: tra i possibili partenti figurano N’Dicka, Ghilardi e Ziolkowski.

Parallelamente, la Roma sta lavorando ai rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, con prolungamento fino al 2029 e opzione per un’ulteriore stagione. Restano invece fermi i dialoghi con i big in scadenza nel 2026: Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy non hanno ancora ricevuto una chiamata dalla società per discutere un nuovo accordo, lasciando aperti diversi scenari per il futuro.