Calciomercato Roma, si lavora per trattenere Mkhitaryan. E spunta Kean

Calciomercato Roma, si lavora per trattenere Mkhitaryan. Il giocatore armeno vuole rimanere nella Capitale. E spunta Kean

Henrikh Mkhitaryan vuole rimanere a Roma. E la Roma vuole trattenere il giocatore armeno, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il club giallorosso sta lavorando per poter convincere l’Arsenal e il calciatore, anche Raiola vuole concludere la trattativa. Nel frattempo l’agente ha proposto anche Kean, ormai in rotta di collisione con l’Everton. L’ex Juventus potrebbe rientrare in Italia, la Roma attende.