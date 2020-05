Calciomercato Roma, top player a rischio senza la Champions League. I giallorossi verso un ulteriore ridimensionamento

Un altro anno senza Champions League potrebbe essere un bel problema per la Roma. I giallorossi – come riportato dall’edizione in edicola oggi del Corriere dello Sport – potrebbero essere costretti a cedere i giocatori top in caso di mancato accesso al torneo continentale.

Se la Roma resterà ancora fuori dalla competizione europea – si legge – la società sarà obbligata a riconsiderare le proprie ambizioni. L’obiettivo minimo, dunque, rimane il quarto posto.