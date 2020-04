Calciomercato Roma: torna Nainggolan? Ipotesi quasi impossibile. Il motivo

Radja Nainggolan ha detto che tornerebbe volentieri alla Roma: ipotesi impossibile non solo per un discorso economico

In una diretta Instagram Radja Nainggolan non ha nascosto il desiderio di voler tornare a Roma: la sua isola felice, dove tutto il mondo ha visto il vero Ninja. Ma un suo ritorno nella Capitale sarebbe possibile? Il Corriere dello Sport spiega che il presente si chiama Cagliari e si chiama Inter, che lo pagherà per altri tre anni: il prossimo frutterà al giocatore 4 milioni netti, salvo tagli determinati da un accordo post Covid. L’ipotesi di un ritorno alla Roma è invece molto difficile, non solo per un discorso economico.

La sensazione – spiega il Corsport– è che Nainggolan abbia voluto tastare il terreno. Il suo futuro sarà altrove e verrà orientato anche dai noti problemi familiari.Se non resterà all’Inter, dove Conte non intende dargli un’altra possibilità, si sposterà in un club che decida di rilanciarlo a 32 anni. Potrebbe essere ancora il Cagliari, ma solo con il contributo economico del gruppo Suning.