Calciomercato Roma, virata su Malen per l’attacco! Massara pensa ad uno scambio per accontentare Gasperini col colpo in avanti

La caccia al rinforzo offensivo per la Roma si trasforma in una corsa contro il tempo. Con la trattativa per Giacomo Raspadori finita in una fase di stallo preoccupante, il Direttore Sportivo Frederic Massara ha deciso di attivare con procedura d’urgenza il “piano B”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mirino dei capitolini si è spostato in Premier League, puntando dritto su Donyell Malen. L’attaccante olandese classe 1999, attualmente in forza all’Aston Villa, è diventato il nome caldo per regalare al tecnico Gian Piero Gasperini l’innesto necessario per rivitalizzare un reparto in sofferenza.

L’operazione potrebbe assumere contorni strategici interessanti, risolvendo due problemi in un colpo solo. L’idea è imbastire uno scambio di prestiti che porterebbe l’ex Borussia Dortmund a Trigoria e rispedirebbe in Inghilterra Leon Bailey. L’esterno giamaicano, mai entrato in sintonia con l’ambiente romano e tatticamente ai margini, tornerebbe volentieri al Villa Park. Malen, dal canto suo, ha chiesto la cessione: pur non saltando gare, è spesso relegato a spezzoni finali e cerca quella continuità che a Roma potrebbe trovare grazie alla sua versatilità. Capace di agire da centravanti, seconda punta o esterno, l’olandese rappresenterebbe il jolly perfetto per lo scacchiere del “Gasp”, che deve fronteggiare l’ennesimo infortunio: Evan Ferguson, infatti, è ai box per uno schiacciamento del nervo sciatico rimediato contro il Sassuolo.

Mentre si lavora ai fianchi degli inglesi (che valutano il cartellino 17-18 milioni), Massara guarda anche al futuro. È in dirittura d’arrivo l’affare per Robinio Vaz, attaccante 18enne del Marsiglia. Sfruttando gli ottimi rapporti con gli ex giallorossi Mehdi Benatia e Federico Balzaretti, oggi dirigenti dell’OM, la Roma ha superato la concorrenza del Bayer Leverkusen. Il talentino allenato da Roberto De Zerbi sembra ormai destinato a vestire la maglia della Lupa, confermando la volontà del club di operare su un doppio binario: esperienza subito, talento per il domani.