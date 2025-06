Calciomercato Roma, Zalewski non fa ritorno! Come previsto arriva il riscatto UFFICIALE dell’Inter – IL COMUNICATO

Calciomercato Roma, Zalewski non fa ritorno! Come previsto arriva il riscatto dell’Inter

Era nell’aria, ma è arrivata anche l’ufficialità, Nicola Zalewski è ufficialmente un giocatore dell’Inter a titolo definitivo.

L’esterno, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, è infatti stato riscattato ufficialmente dal club neroazzurro che ha annunciato sui propri canali, con una nota ufficiale, il riscatto del polacco.

Per la Roma, una notizia che tocca attivamente il calciomercato della squadra, che non vedrà il rientro dell’esterno, dal quale ricaverà circa 6.5 milioni di euro da questa cessione. Una cifra, non esorbitante, in tempi moderni, per un classe 2002 cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

COMUNICATO – «FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riscatto di Nicola Zalewski dall’AS Roma. Il centrocampista polacco classe 2002, che da febbraio ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra, diventa un giocatore dell’Inter a titolo definitivo».