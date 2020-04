Calciomercato Roma: Zappacosta sarà riscattato

Davide Zappacosta sarà riscattato: il direttore sportivo del club, Gianluca Petrachi, ha già ottenuto il sì del Chelsea

La Roma confermerà Davide Zappacosta. Ne è certo il Corriere dello Sport che spiega come il Chelsea ha già dato il via libera per il rinnovo del prestito fino al 2021, e dunque sarà lui il primo rinforzo in difesa per la prossima stagione.

Secondo il quotidiano romano ci sarà un altro rinforzo per Fonseca. Stiamo parlando di Carlos Augusto dal Corinthians. Petrachi lo ha bloccato da gennaio e ha battuto la concorrenza del Torino.