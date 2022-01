Calciomercato Salernitana, occhi su Falco: può tornare in Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Salernitana, occhi su Filippo Falco, vecchia conoscenza del calcio italiano: il giocatore pronto a tornare in A

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Salernitana sarebbe pronta a muoversi sul mercato per regalare un nuovo attaccante a mister Colantuono.

L’ultima idea porta a Filippo Falco, fantasista in forza alla Stella Rossa che avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia. In 30 partite giocate in Serbia ha collezionato 6 gol.