Calciomercato Salernitana, occhi in B per rimpiazzare Mazzocchi

Walter Sabatini in questa sessione di calciomercato è pronto a fare la rivoluzione in casa Salernitana e dopo l’uscita di Mazzocchi si lavora alle entrate.

Il dg dei campani, infatti, è al lavoro per rimpiazzare l’uscita dell’esterno andato al Napoli e avrebbe messo gli occhi in Serie B in casa della Cremonese. Piace tantissimo il profilo dell’esterno Sernicola, in campo anche nel match di Coppa Italia contro la Roma dell’Olimpico. Lo scrive il Corriere dello Sport.