Samardzic Juve, il papà ha dato la parola ai bianconeri: beffato il Napoli in questa trattativa di calciomercato invernale

La Juve ha strappato la parola del papà agente di Samardzic e sente di avere il centrocampista serbo in pugno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri sono disposti ad offrire 20 milioni più 5 di bonus all’Udinese con pagamento dilazionato (come per Locatelli) per evitare problemi economici. E il Napoli? I partenopei possono pagare tutto e subito rispetto ai bianconeri sabaudi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.