Calciomercato Sampdoria: a gennaio Rigoni tornerà allo Zenit

Calciomercato Sampdoria: Emiliano Rigoni tornerà allo Zenit San Pietroburgo a gennaio. L’argentino non ha inciso

Dopo aver deluso all’Atalanta Emiliano Rigoni non ha inciso neanche alla Sampdoria che, con molta probabilità, lo rispedirà allo Zenit San Pietroburgo a gennaio.

I blucerchiati, come riporta l’ANSA, interromperanno il prestito fissato con il club di Medvedev e il giocatore farà ritorno in Russia con pochissime presenze collezionate in maglia doriana, al momento otto, con 470 minuti in campo.