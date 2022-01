Calciomercato Sampdoria, Defrel si allontana: ingaggio troppo alto. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: si allontana la pista che porta a Defrel. Per i blucerchiati l’ingaggio dell’attaccante sarebbe troppo elevato

La Sampdoria deve cercare, negli ultimi cinque giorni di mercato, di accontentare Marco Giampaolo. Dopo aver risolto uno dei problemi a centrocampo, sebbene il tecnico vorrebbe un altro centrocampista più congeniale alla sua idea di gioco, c’è urgenza di chiudere per un attaccante.

La pista che porta a Gregoire Defrel si sta raffreddando per più di un motivo, come riporta Il Secolo XIX. Il primo è legato al Sassuolo che vede in Defrel una pedina importante. Alessio Dionisi lo ha infatti quasi sempre schierato, anche se solo in sette occasioni dall’inizio. Il secondo è legato all’ingaggio dell’attaccante che è oltre quanto la Sampdoria possa permettersi a maggior ragione dopo aver fatto uno strappo alla regola con Stefano Sensi.

