Sampdoria, attesa per Giovinco: il punto su visite e contratto

Calciomercato Sampdoria: Giovinco atteso a Genova in tarda serata. Domani le visite mediche e mercoledì probabile primo allenamento

La Sampdoria dopo l’infortunio di Gabbiadini devono correre ai ripari, in attesa di capire anche l’entità dell’infortunio. Giovinco è atteso in serata in città a Genova per poi effettuare domani le visite mediche.

Visite mediche che saranno minuziose e approfondite visto l’inattività del giocatore da agosto dopo la rescissione con l’Al Hilal. In caso di passaggio delle stesse l’ex Juve firmerà un contratto fino a giugno con opzione annuale. Poi mercoledì il primo allenamento. Tutto riportato da Sampdoria News 24.