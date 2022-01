ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: spunta l’idea Borini per l’attacco. L’ex Milan gioca attualmente in Turchia

La Sampdoria valuta diverse alternative per rinforzare gli esterni d’attacco. Le difficoltà sorte nella trattativa con il Friburgo per Vincenzo Grifo potrebbero indurre i blucerchiati a puntare su Fabio Borini, attualmente in forza ai turchi del Fatih Karagumruk.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti per riportare in Serie A il classe ’91 ex Milan e Roma