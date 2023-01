Calciomercato Sampdoria: idea Paletta per la difesa

Calciomercato Sampdoria, sfumato Dragovic e in attesa di conoscere il futuro di Colley la nuova idea per la difesa è Paletta

Dopo il no della Stella Rossa per Aleksandar Dragovic e in attesa di conoscere il futuro di Omar Colley, la Sampdoria è alla ricerca di un difensore low cost per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Dejan Stankovic.

Come riportato da Sportitalia, l’ultima idea del club blucerchiato è Gabriel Paletta: il difensore classe ’86 è in scadenza di contratto con il Monza e potrebbe fare ritorno a Genova, che già conosce per via dell’esperienza trascorsa in forza al Genoa.

