Calciomercato Sampdoria, il Como ha deciso: La Gumina di ritorno in estate

Calciomercato Sampdoria: il Como ha già deciso il futuro di Antonino La Gumina, attaccante di proprietà dei blucerchiati

Il futuro di Antonino La Gumina non sarà al Como. È questa l’indiscrezione circolata nelle ultime ore intorno al club lombardo, che ha concluso la stagione di Serie B in tredicesima posizione.

Autore di nove gol e tre assist in 34 partite ufficiali, l’attaccante classe ’96 dovrebbe così fare ritorno alla Sampdoria (che a gennaio lo aveva liberato in prestito) e cercare una nuova destinazione in vista della prossima annata calcistica.