Calciomercato Sassuolo, Carnevali: «Sensi e Kean? Vi spiego»

Le dichiarazioni di Giovanni Carnevali su quello che sarà il calciomercato del Sassuolo: tra cessioni, acquisti e voci a gennaio

Giovanni Carnevali, a margine dell’Assemblea di Lega di ieri pomeriggio, ha voluto parlare di quello che sarà il calciomercato del Sassuolo tra voci e possibili trattative. Le dichiarazioni riportate da canalesassuolo.it.

«Ritorno di Sensi dall’Inter? No grazie, no no. Non c’è nulla su Kean. Cragno? Difficile che succeda qualcosa in uscita»