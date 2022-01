ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sassuolo: arriva Ceide! Affare in via di definizione col Rosenborg: cifre e formula del trasferimento

Il Sassuolo sta ultimando l’acquisto di Emil Ceide, ala sinistra classe 2001 del Rosenborg.

I due club stanno lavorando per chiudere, dettagli in via di definizione. Prestito con riscatto o acquisto definitivo tra 2,5 e 3 milioni. Lo apprende la redazione di CalcioNews24.com.