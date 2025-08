Calciomercato Sassuolo, spunta un nuovo obiettivo per la difesa. Ecco il punto sulla situazione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: Jay Idzes obiettivo principale per la difesa neroverde

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo e, sebbene l’attenzione principale sia rivolta alla ricerca di un nuovo attaccante, la dirigenza emiliana non perde di vista le necessità difensive. In questo senso, il nome in cima alla lista dei desideri del club neroverde è quello di Jay Idzes, difensore centrale del Venezia, reduce da una buona stagione nonostante la retrocessione dei lagunari.

Il giocatore olandese classe 2000 è diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare la retroguardia della squadra di Fabio Grosso. Il Calciomercato Sassuolo, infatti, si sta muovendo con decisione per anticipare la concorrenza, cercando di chiudere l’affare già nei prossimi giorni. Il profilo di Idzes piace per la sua solidità, capacità di impostare dal basso e duttilità tattica, caratteristiche che si sposano bene con il progetto tecnico del nuovo allenatore.

Il principale ostacolo alla buona riuscita dell’operazione è rappresentato dalle richieste economiche del Venezia. Il club veneto valuta il cartellino del difensore circa 10 milioni di euro, una cifra che finora ha spaventato diverse società di Serie A interessate. Tuttavia, il Calciomercato Sassuolo sembra aver fatto passi concreti nelle ultime ore: secondo fonti vicine alla trattativa, il club emiliano avrebbe presentato un’offerta che si avvicina sensibilmente alle richieste dei lagunari.

Con il pressing del Sassuolo che si fa sempre più insistente, si apre uno spiraglio concreto per la chiusura dell’operazione. L’intenzione del club è quella di mettere a disposizione di Grosso un difensore pronto e affidabile già in vista dell’inizio della stagione. Jay Idzes, in questo senso, rappresenta il profilo ideale: giovane ma già esperto, con margini di crescita e abituato a un certo tipo di pressione.

Il Calciomercato Sassuolo, quindi, si conferma attivo e attento su più fronti. Se da un lato continua la ricerca del rinforzo offensivo, dall’altro si lavora per garantire solidità al reparto arretrato, consapevoli che una difesa affidabile è alla base di qualsiasi progetto ambizioso. L’eventuale arrivo di Idzes segnerebbe un colpo importante, sia in termini tecnici che strategici.

Con la stagione ormai alle porte, ogni giorno può essere decisivo: i tifosi attendono novità con grande interesse, sperando che il Calciomercato Sassuolo porti i rinforzi giusti per tornare subito protagonisti.