Calciomercato Sassuolo, si punta ad un doppio colpo offensivo in casa neroverde. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: nel mirino Nzola e Maupay per rinforzare l’attacco

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo e si concentra ora sul reparto offensivo. Dopo il ritorno in Serie A conquistato con determinazione nella scorsa stagione, la società neroverde è al lavoro per garantire a mister Fabio Grosso un attaccante di spessore in grado di fare la differenza nella massima serie.

Tra i nomi seguiti con attenzione, oltre a quello già noto di M’Bala Nzola, nelle ultime ore è spuntato anche quello di Neal Maupay, attaccante attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Una pista interessante e non semplice, ma che testimonia le ambizioni del Sassuolo in questa sessione di mercato.

Maupay, classe 1996, aveva trovato spazio con Roberto De Zerbi alla guida del club francese nella prima parte della scorsa stagione. Tuttavia, l’arrivo di Amine Gouiri a gennaio ha ridimensionato il suo ruolo, relegandolo spesso in panchina. A complicare ulteriormente il suo minutaggio c’è stato anche il rientro all’OM di Pierre-Emerick Aubameyang, che ha di fatto chiuso ulteriormente ogni spiraglio per Maupay nel reparto offensivo.

In questo contesto, il Calciomercato Sassuolo potrebbe rappresentare un’occasione ideale per il giocatore franco-argentino, in cerca di rilancio e minuti da titolare. Secondo quanto riportato da 10sport.com, il Sassuolo sarebbe tra i club maggiormente interessati all’attaccante, anche se restano da valutare i costi dell’operazione e la disponibilità del Marsiglia a trattare sulla base di un prestito o di una cessione a cifre contenute.

Parallelamente, resta vivo l’interesse per Nzola, che ha già lavorato con Grosso ai tempi dello Spezia. La sua esperienza in Serie A e le caratteristiche fisiche lo rendono un profilo particolarmente gradito allo staff tecnico neroverde.

Il Calciomercato Sassuolo, dunque, si muove su due binari per l’attacco, cercando di cogliere le opportunità migliori sia in Italia che all’estero. La priorità resta quella di inserire un centravanti capace di reggere il peso dell’attacco in un campionato competitivo come la Serie A.

Con l’inizio della stagione ormai alle porte, la dirigenza neroverde accelera: l’obiettivo è chiudere almeno un colpo in avanti nelle prossime settimane e dare così a Fabio Grosso un’arma in più per affrontare al meglio il ritorno nella massima serie.