Calciomercato Sassuolo, si complicano le cose per Matteo Pessina? La situazione dei neroverdi - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: sfida con il Torino per Matteo Pessina. La situazione attuale della squadra neroverde

Il Calciomercato Sassuolo si accende e si complica, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Il club neroverde, attualmente ritornato in Serie A, sta valutando diversi profili per rafforzare la mediana, e tra questi c’è anche il nome di Matteo Pessina. Tuttavia, sulla strada che porta al capitano del Monza si è inserito con forza anche il Torino, pronto a dare battaglia.

I granata sono vicini alla cessione di Samuele Ricci al Milan per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Parte di questo incasso sarà destinato al sostituto, e proprio per questo motivo il ds Davide Vagnati ha messo gli occhi su Pessina, classe 1997, giocatore esperto e abituato ai ritmi della Serie A. Una mossa che rischia di complicare i piani del Calciomercato Sassuolo, che da settimane monitora la situazione legata al centrocampista brianzolo.

Pessina, reduce da una stagione difficile segnata da un lungo infortunio e dalla retrocessione del Monza, è considerato un rinforzo di qualità per qualsiasi squadra con ambizioni di risalita. Il calciomercato Sassuolo vede in lui un profilo perfetto per guidare la rinascita, sia dal punto di vista tecnico che di leadership. Il problema, però, è che il club emiliano deve fare i conti con la concorrenza del Torino, che ha più disponibilità economica nell’immediato.

Ma non finisce qui. Oltre a Pessina, un altro nome circola con insistenza nelle ultime ore: Tino Anjorin, talento inglese di proprietà dell’Empoli, valutato circa 10 milioni di euro. Anche il suo profilo è seguito da diverse squadre italiane, Sassuolo incluso, come parte di un calciomercato Sassuolo sempre più orientato verso giovani con margini di crescita.

Il ds Giovanni Rossi dovrà dunque muoversi in fretta per evitare di vedere sfumare uno degli obiettivi principali della sessione estiva. La lotta con il Torino per Pessina sarà serrata, ma il Sassuolo non intende farsi da parte facilmente: la nuova stagione è alle porte e il tempo stringe.

Nel frattempo, i tifosi restano in attesa di sviluppi concreti. Il Calciomercato Sassuolo è solo all’inizio, ma già si preannuncia infuocato.