Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Torino, chi al posto di Giampaolo? – Nonostante le rassicurazioni di Urbano Cairo, il Torino valuta la posizione di Giampaolo: i nomi dei possibili sostituti dell’attuale allenatore granata in caso di esonero

Eriksen in Bundesliga – L’Inter si libererà di Christian Eriksen durante la sessione invernale di calciomercato, chiudendo così un’avventura fallimentare per entrambe le parti. L’ultima idea dei nerazzurri riguarda un possibile scambio con il Bayern Monaco.

Verra cambia tutto – Verre cambia procuratore e si affida all’agenzia Base Soccer Agency: svolta in vista del rinnovo tra il centrocampista e il club blucerchiato

Inter, si lavora ai rinnovi – Roberto Gagliardini è ormai una pedina inamovibile per lo scacchiere di Conte: a breve l’incontro per il rinnovo del centrocampista. Anche se non c’è fretta vista la scadenza 2023, il club incontrerà a breve il suo l’agente Beppe Riso per parlare del rinnovo fino al 2025.

Fabregas al Milan – Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, ha rilasciato un’intervista svelando di essere stato vicino all’approdo in Serie A: «Sono stato vicino a tre squadre italiane prima di venire al Monaco. Ho parlato con Ancelotti, quando allenava il Napoli, e anche con Gazidis, quando è passato al Milan. Ma ho preferito scegliere il Monaco».