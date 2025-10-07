Calciomercato Serie A, quali sono i giocatori che hanno aumentato il loro valore? - Calcio News 24

Calciomercato Serie A: i giocatori che hanno aumentato di più il loro valore

L’ultimo aggiornamento di Transfermarkt ha portato una ventata di novità nel panorama del Calciomercato Serie A. Diversi calciatori del nostro campionato hanno visto crescere in modo significativo il loro valore di mercato rispetto all’inizio della stagione 2025/26. Una crescita che non solo premia il rendimento individuale, ma che incide anche sulle strategie delle società in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il protagonista assoluto è Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, che guida la classifica dei calciatori più cresciuti in termini di valore. Il suo cartellino è passato da 50 a 75 milioni di euro, con un incremento di 25 milioni che lo rende il nome più caldo del Calciomercato Serie A.

Alle sue spalle, sorprendono due talenti del Como: Nico Paz e Jesus Rodriguez, che hanno visto il loro valore salire rispettivamente di 20 milioni di euro (da 35 a 55 per il primo, da 10 a 30 per il secondo). Due operazioni che confermano la bontà del progetto lombardo e l’attenzione crescente su squadre medio-piccole che sanno valorizzare i propri gioielli.

Tra i protagonisti in crescita anche Christian Pulisic del Milan, passato da 50 a 60 milioni, e Scott McTominay del Napoli, che ha raggiunto quota 50 milioni partendo da 40. A pari merito, altri nomi noti come Moise Kean (Fiorentina), Manu Koné (Roma) e Rasmus Højlund (Napoli), tutti con un incremento di 10 milioni.

Da segnalare anche la crescita di Honest Ahanor (Atalanta), che ha triplicato il proprio valore: da 5 a 20 milioni di euro, guadagnando 15 milioni e attirando l’interesse di diversi club.

Più in basso nella classifica, ma comunque degni di nota, troviamo giocatori come Luis Henrique, Ardon Jashari, Denzel Dumfries e Mile Svilar, protagonisti silenziosi ma fondamentali per i rispettivi club.

Questi aggiornamenti rappresentano indicazioni preziose per il prossimo Calciomercato Serie A. Le società dovranno tenere conto delle nuove valutazioni se vorranno confermare o cedere i propri talenti. Il trend è chiaro: il valore dei giocatori in Serie A è in forte crescita, e il campionato italiano continua a rivelarsi una fucina di talento, visibilità e potenziale economico.