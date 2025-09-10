Calciomercato, Simic all’Al Ittihad: sorride il Milan, piange la Lazio uno degli obiettivi principali di Sarri per la finestra di gennaio

Il mercato arabo colpisce ancora, soffiando un altro talento all’Europa e beffando i piani di un club di Serie A. Jan-Carlo Simic, promettente difensore centrale classe 2005, lascia l’Anderlecht e si trasferisce a sorpresa all’Al Ittihad. L’operazione, confermata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, si è concretizzata con un’accelerazione improvvisa che ha spiazzato la Lazio, da tempo sulle tracce del giocatore.

Il club saudita ha trovato l’intesa con la società belga sulla base di una cifra imponente: circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Per il giovane difensore serbo, è pronto un ricco contratto quadriennale fino al 2029. Mentre si definiscono le ultime formalità burocratiche, l’annuncio ufficiale è atteso a breve.

Questo trasferimento rappresenta una vera e propria doccia fredda per la Lazio. Simic era stato individuato da Maurizio Sarri come il rinforzo ideale per il pacchetto arretrato in vista della sessione di mercato di gennaio. La dirigenza biancoceleste aveva programmato di tentare l’assalto una volta superato il blocco imposto dalla Covisoc, ma l’inserimento fulmineo e la potenza economica dell’Al Ittihad hanno vanificato ogni strategia, costringendo il club a rivedere i propri piani per l’inverno.

Se a Roma la notizia è stata accolta con delusione, a Milano spunta un sorriso. Il Milan, infatti, incasserà una plusvalenza inaspettata. Al momento della cessione di Simic all’Anderlecht al termine della stagione 2023/24, i rossoneri avevano saggiamente inserito una clausola del 20% sulla futura rivendita. Grazie ai 20 milioni pagati dall’Al Ittihad, nelle casse del club rossonero entreranno quindi circa 4 milioni di euro.

Dopo essere diventato un pilastro della difesa belga, Simic si prepara ora a una nuova avventura nella Saudi Pro League, campionato che continua a dimostrare la sua forza attrattiva non solo per i campioni a fine carriera, ma anche per i giovani talenti europei.