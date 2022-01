ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre in attesa di novità il calciomercato del Torino: il club granata sta lavorando sull’opzione Amrabat, in prestito dalla Viola

Continua la ricerca del Direttore Vagnati per dare linfa al calciomercato del Torino.

Proseguono i lavori sul profilo di Amrabat, centrocampista della Fiorentina quasi mai nei piani di Italiano per un ruolo da titolare. L’idea granata è quella di spingere per ottenere il giocatore in prestito.