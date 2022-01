Calciomercato Torino, ancora in piedi lo scambio Izzo-Walukiewicz

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Novità sull’asse Cagliari-Torino: si riaccende l’ipotesi dello scambio Walukiewicz-Izzo. Le ultime sul calciomercato

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, emergono novità sull’asse Cagliari–Torino. I due club starebbero riflettendo nuovamente sullo scambio Walukiewicz-Izzo, con il giocatore granata disposto a ridurre il suo ingaggio.

Il difensore polacco, attualmente ai box per un infortunio all’anca, è alla ricerca di una continuità che non è riuscito a trovare in rossoblù, motivo per cui avrebbe dato il suo accordo per l’affare. Cairo e il diesse Vagnati, prima di procedere, pretendono delle garanzie.