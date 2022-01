Calciomercato Torino, fissato il prezzo per la cessione di Bremer

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Torino, continua il pressing per Bremer: diversi i club in corsa per il difensore brasiliano, ecco quanto costa

L’Inter ha individuato in Bremer il possibile sostituto di de Vrij in caso di partenza in estate del difensore olandese.

Stando al Il Giornale, il club nerazzurro è in corsa per il difensore del Torino insieme ai cugini del Milan e al Tottenham dell’ex Conte. Bremer avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto offerto dal ‘Toro’ ed è in scadenza nel giugno 2023, con il patron granata Cairo che lo valuta non meno di 25 milioni di euro.