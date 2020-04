Calciomercato Torino, idea Bonaventura. Rispunta Younes

Calciomercato Torino, idea Bonaventura. Raiola avrebbe proposto il calciatore ai granata. Rispunta Younes

Il Torino ha iniziato a pensare già alla prossima stagione, i granata vogliono assolutamente cancellare una stagione da dimenticare, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Raiola avrebbe proposto Bonaventura, in scadenza con il Milan: nel frattempo la dirigenza si sta muovendo per valutare i giocatori in scadenza. Tanti i nomi interessanti, tra cui quello di Younes: a quanto pare i contatti con l’entourage del giocatore sono ripartiti in questi giorni.