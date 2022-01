Calciomercato Torino, Juric riabbraccia Pellegri: cifre e dettagli dell’affare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Torino: i granata hanno chiuso la trattativa con il Monaco per Pellegri. Juric riabbraccia così il suo pupillo

Il Torino si rinforza in attacco e lo fa con uno dei pupilli di Ivan Juric. I granata, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno infatti trovato l’accordo con il Monaco per Pietro Pellegri che lascia così il Milan, dove ha giocato nella prima parte di stagione, per volare a Torino.

Il d.s. Vagnati ha chiuso la trattativa con il Monaco stringendo la mano con i francesi per un prestito di sei mesi fino a giugno e un diritto di riscatto fissato a circa 6,5 milioni di euro; ovvero la stessa cifra pattuita l’estate scorsa con il Milan. Juric ritrova così il baby bomber che aveva fatto esordire ai tempi del Genoa.