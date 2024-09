Calciomercato Torino, FATTA per la cessione di Radonjic: la FORMULA e le CIFRE

Il Torino ha chiuso l’operazione per la cessione di Nemanja Radonjic. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Torino avrebbe definito la cessione di Nemanja Radonjic alla Stella Rossa di Belgrado. Dopo settimane di trattative, l’esterno si trasferirà a titolo definitivo al club serbo.

Si chiude così l’avventura di Radonjic in Serie A, caratterizzata da alcuni momenti in cui ha fatto vedere grande talento ed altri in cui sono venuti fuori i suoi limiti caratteriali.