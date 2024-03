Calciomercato Torino, rinnovo Gineitis: una mossa per convincere Juric?

Mossa di prospettiva per il mercato del Torino che rinnova Gineitis, colpo – forse – per prolungare la permanenza in granata anche di Juric

Una straordinaria (senza fare uso di iperboli) notizia ha dato il risveglio a tutti i tifosi granata oggi. Tramite i propri portali ufficiali infatti, il Torino ha ufficializzato il rinnovo di Gvidas Gineitis fino al 30 giugno del 2028. Il contratto del giovane lituano è stato quindi prolungato di due ulteriori stagioni – con relativo conguaglio economico ancora da pronunciare – rispetto a quello precedente (in scadenza nel 2026).

Il colpo messo a segno dal tandem Vagnati-Cairo rappresenta dunque una chiara presa posizione da parte della società piemontese, che ha così scelto di puntare sul proprio centrocampista. Un colpo di prospettiva, un primo tassello per costruire la squadra del futuro, dando per tanto continuità al già intrapreso corso di investimenti su calciatori giovani e con un gran potenziale in serbo.

Ma attenzione, il rinnovo contrattuale del classe 2004 (20 candeline da spegnere il prossimo aprile) potrebbe – ci appelliamo al beneficio del dubbio – anche costituire un atto in chiave Ivan Juric. Da giorni si susseguono voci circa il futuro del tecnico croato, la cui permanenza nel capoluogo piemontese al termine della stagione è tutt’altro che scontata. Lo stesso Juric ha più volte ribadito ai cronisti che due saranno gli elementi inoppugnabili da prendere in considerazione nelle sue valutazioni sul merito: il raggiungimento (o meno) di una competizione europea e, la presenza di un manifesto progetto societario per il futuro.

Se per quanto concerne il primo, saranno solo e unicamente i risultati a dargli torto o ragione, sul secondo aspetto proprio il rinnovo di Gineitis può essere una prima risposta alle perplessità dell’ex Verona. Sia chiaro, il prolungamento del mediano granata – di gran prospettiva ma con ancora molto da dimostrare – non sarà certo la panacea di tutti i mali del Torino. Ma è comunque un segnale forte che i sabaudi trasmettono nel proprio ambiente. Specie se l’atleta in questione è uno dei fedelissimi dell’uomo che siede in panchina.

QUI PER IL COMUNICATO UFFICIALE E I DETTAGLI DEL RINNOVO DI GINEITIS