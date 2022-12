Calciomercato Torino, i granata non mollano la presa per Dennis Praet: l’ultima offerta al Leicester è di 8 milioni

Il Torino continua a pensare al ritorno di Dennis Praet in granata. Come riportato da Tuttosport, l’ultima offerta da 8 milioni di euro non ha ancora convinto il Leicester.

Nonostante non ci siano molti progressi sulla trattativa sia Juric che il calciatore stanno spingendo per l’esito positivo del trasferimento.