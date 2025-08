Calciomercato Torino: Simeone a un passo, cosa manca per chiudere l’accordo con il Napoli. Siamo alle fasi finali del trasferimento

Giovanni Simeone è sempre più vicino a vestire la maglia del Torino. La trattativa tra il club granata e il Napoli per il trasferimento dell’attaccante argentino è entrata nelle sue fasi finali, con i dettagli che sembrano ormai definiti. L’operazione potrebbe sbloccarsi definitivamente nelle prossime ore, portando a termine un lungo corteggiamento da parte della dirigenza granata.

Il passo più significativo è già stato compiuto: Simeone ha raggiunto un accordo totale con il Torino sui termini personali del contratto. L’attaccante ha dato la sua piena disponibilità al trasferimento, convinto dal progetto tecnico e dalla possibilità di trovare maggiore continuità sotto la guida di Paolo Vanoli. Il “Cholito” è ora in attesa del via libera definitivo da parte del Napoli per poter mettersi in viaggio verso Torino, dove lo attendono le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto.

Mentre l’intesa con il giocatore è blindata, i due club stanno definendo gli ultimi aspetti dell’operazione. Si lavora per limare le cifre e la formula del trasferimento, ma l’ottimismo filtra da entrambe le parti. Il Napoli sembra ormai orientato a concedere il semaforo verde, permettendo così al centravanti argentino di iniziare la sua nuova avventura professionale.

L’arrivo di Simeone rappresenterebbe per il Torino un colpo di grande valore per il reparto offensivo, garantendo esperienza in Serie A, grinta e un innato fiuto per il gol. I tifosi granata attendono con ansia l’annuncio ufficiale, che potrebbe porre fine alla ricerca di un nuovo numero nove e regalare a Vanoli un rinforzo cruciale per la stagione. La conclusione dell’affare è ormai solo questione di tempo.