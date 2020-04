Calciomercato Torino, spesa a Milano: Gagliardini e Bonaventura

Il Torino starebbe pensando di rinforzare la mediana con due innesti di grande qualità: Jack Bonaventura e Roberto Gagliardini

Il Torino starebbe pensando a due innesti di grande qualità per il prossimo anno. I dirigenti granata vorrebbero fare shopping a Milano, in casa dei nerazzurri e dei rossoneri. Come riportato da Tuttosport, nel mirino ci sono Gagliardini e Bonaventura.

Bonaventura è a scadenza di contratto e potrebbe decidersi di accasarsi in granata: su di lui anche la Lazio e l’Atalanta. Gagliardini invece non è ufficialmente in vendita, ma di certo non è incedibile.