Calciomercato Toro: piace Biraschi e si punta a Tsimikas

Calciomercato Toro: i granata avrebbero messo nel mirino Davide Biraschi del Genoa ma non solo. Si punta anche Tsimikas

In casa Toro si pensa già al calciomercato. Come riporta Tuttosport i granata proveranno a sfruttare l’abbassamento dei prezzi dovuto all’emergenza Coronavirus per portare sotto la Mole qualche obiettivo.

Il quotidiano spiega che in prima fila c’è Davide Biraschi. Fino al gennaio scorso Preziosi poteva chiedere 8 milioni, mentre adesso a fronte di una offerta di 6 l’operazione è destinata a concretizzarsi. Il nome nuovo, invece, è quello di Konstantinos Tsimikas: 23enne terzino sinistro dell’Olympiacos su cui c’è il forte pressing di Napoli e Inter.