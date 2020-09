Calciomercato Toro: si lavora per il ritorno di M’Baye Niang. Riattivati i contatti con il Rennes. Le ultime

Il mercato in entrato del Toro è attivissimo. Come riporta Gianluca Di Marzio il club granata vorrebbe riportate sotto la Mole M’Baye Niang. Sono riattivati i contatti con il Rennes per l’attaccante ex Milan.

Il Torino ha già fatto un’offerta anche per Joshua King del Bournemouth: al momento, però, il ragazzo non ha ancora sciolto i propri dubbi.